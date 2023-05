Jaciara Dias, ex-mulher de Deco, internada em estado grave

A lutar pela vida no hospital, Jaciara Dias vê-se envolvida numa polémica religiosa lançada por uma página nas redes sociais.

A ex-mulher do Deco, antigo jogador de futebol do FC Porto e FC Barcelona, está internada em estado grave: “Jaciara está internada há dias por infeção bacteriana, num estado péssimo de saúde e ainda estão a fazer isto com ela, com a fé dela e com a imagem dela. Tomaremos as medidas judiciais cabíveis”, escreveu a assessoria da ex-concorrente do “Big Brother”, da TVI, num comunicado.

A assessoria refere-se a uma polémica religiosa, derivada de acusações feitas por uma página nas redes sociais. “A Jaciara Dias está sofrendo intolerância religiosa e uso indevido de sua imagem por uma página no Instagram. Eles estão zombando e escarnecendo com a fé cristã dela, falando que o batismo é uma aberração”, acrescentou.

“O Código Penal é claro a respeito de intolerância religiosa e o Código Civil sobre o uso indevido de imagem. Jaciara é cristã há mais de oito anos e reside em São Paulo. A alegação de que ela é indígena e que foi forçada por cristãos a se batizar na Amazónia é falsa”, esclareceu ainda a assessoria.