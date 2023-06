Jaciara Dias fala sobre a infeção: “Disseram que teria que fazer outra cirurgia”

Após ter estado internada em estado grave, Jaciara Dias recorreu às redes sociais para falar sobre a bactéria que contraiu durante uma cirurgia ao nariz.

A ex-mulher do Deco, antigo jogador de futebol do FC Porto e FC Barcelona, recorreu às redes sociais para falar sobre a bactéria que contraiu em janeiro, durante uma intervenção estética que fez ao nariz, e a levou a ficar internada em estado grave.

“Quem sabe, essa bactéria está-me a acompanhar há quatro meses, houve médicos que olharam para mim e disseram: ‘olha, o teu nariz perdeu, vamos ter que fazer outra cirurgia’ e eu declarei ‘eu não faço outra cirurgia’, porque eu creio no meu Deus”, começou por referir.

“O médico dos médicos curou-me”, rematou Jaciara Dias, referindo-se a Deus.

Recorde-se que Jaciara esteve internada vários dias e quem avançou com a informação foi a assessoria da ex-concorrente do “Big Brother”, da TVI, num comunicado: “A Jaciara está internada há dias por causa de uma infeção bacteriana, num estado péssimo de saúde e ainda estão a fazer isto com ela, com a fé dela e com a imagem dela. Tomaremos as medidas judiciais cabíveis”.

A assessoria referia-se a uma polémica religiosa, derivada de acusações feitas por uma página nas redes sociais. “A Jaciara Dias está a sofrer de intolerância religiosa e uso indevido de sua imagem por uma página no Instagram”.