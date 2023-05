Jaciara Dias recupera de infeção grave e abandona hospital

Depois de alguns dias internada com uma infeção grave, Jaciara Dias mostrou-se recuperada e a caminho de casa.

A caminho da recuperação total: Jaciara Dias, ex-mulher do antigo futebolista Deco e antiga participante do “Big Brother”, da TVI, recuperou de uma infeção grave, que preocupou os fás, e já está em casa, depois do internamento hospitalar.

“Não existem palavras suficientes para expressar a minha gratidão a Deus e a todos que estiveram ao meu lado durante essa jornada desafiadora”, começou por referir nas redes sociais.

“Hoje, estou retornando para casa, sinto uma imensa paz e a certeza de que fui abençoada. Cada dia é um presente valioso, e aprendi a valorizar cada momento, cada respiração”.

“Agradeço aos médicos, enfermeiros e toda a equipe do hospital, que cuidaram de mim com dedicação e profissionalismo. E, é claro, agradeço a cada um de vocês, meus queridos seguidores, pelas palavras de encorajamento e apoio que recebi. Seguirei em frente com ainda mais fé e determinação, pronta para abraçar a vida com gratidão e alegria”, concluiu Jaciara Dias.