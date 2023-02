Jaciara Dias sobre separação de Deco: “Entreguei-me à bebida”

Jaciara Dias esteve à conversa com Júlia Pinheiro e recordou um dos momentos mais conturbados da sua vida, a separação de Deco.

Tudo aconteceu durante o vespertino “Júlia”, na SIC, quando a empresária revelou que a dolorosa separação a “empurrou” para a bebida e a conduziu para uma depressão.

De notar, que o ex-casal, que esteve casado entre 2005 e 2008, tem dois filhos em comum, David e Yasmin.

O fim do casamento aconteceu quando David tinha sete meses. “Você fica sem chão. Separámo-nos e fui viver o outro lado da vida, que é uma sombra que atormenta, é a solidão, é o medo, não acreditar mais em você. Na verdade, eu já estava depressiva no final da gestação, mas é uma doença silenciosa e sempre tive de mostrar que era muito forte”, contou Jaciara.

“Hoje tenho a consciência de que me fiz muito mal (…) comportamentos tóxicos, muita bebida (…) A minha filha teve que amadurecer muito rápido, porque ela viu as dores da mãe dela, muitas vezes no quarto, trancada, não querendo viver, não querendo ser mãe. Não conseguia pegar no David. Olhar o David e a Yasmin era a mesma coisa que estar a ver o pai e entreguei-me à bebida durante muitos anos”, confessou ainda.

A empresário lembrou ainda um momento específico: “(…) Um dia bebi muito, peguei no carro e fui em contramão. Cheguei no apartamento e falei: ‘Quero ir embora agora. Não me vou embora, vou-me matar’. Era muita dor”.

Jaciara Dias contou também que após a separação mudou-se para Ibiza de forma a “fugir à dor”.