Jaciara revela que luta contra a depressão há 15 anos

Jaciara revelou, esta terça-feira, 1 de fevereiro, que foi diagnosticada com depressão há 15 anos. A concorrente do “Big Brother Famosos” admitiu que todos os dias são uma luta.

A ex-mulher de Deco “abriu o livro” durante a sua curva da vida na gala desta terça-feira, conduzida por Cristina Ferreira. A participante do “reality show” da TVI ficou em lágrimas ao falar sobre a depressão.

“Não, não está totalmente curada”, afirmou Jaciara. “Ainda tomo bastante medicação. Luto contra esta doença há 15 anos”, adiantou.

“Estar viva a cada dia é uma superação para mim, porque é uma doença silenciosa, na qual as pessoas não acreditam muito, mas luto diariamente”, acrescentou a ex-mulher do antigo futebolista no confessionário.

Mesmo quando está com pessoas, a concorrente admitiu que se sente “sozinha”.

Dentro da casa mais vigiada do país, Jaciara pediu, recentemente, à produção a ajuda de um psicólogo por ter ficado demasiado afetada com as palavras de Jardel sobre o seu comportamento.

“Estou a pedir um psicólogo. Compreendo e sei que o Jardel se arrependeu. […] Não esperava. É uma coisa que me está a doer muito e estou preocupada com o que está a passar lá para fora”, disse.