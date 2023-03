Jacob Elordi, ator de “Euphoria”, revela estar a ser perseguido

Jacob Elordi, um dos atores da série “Euphoria”, está a ser perseguido e avançou para tribunal, garante a imprensa internacional especializada.

De acordo com o site “TMZ”, o intérprete está a ser importunado por um fã com antecedentes criminais que aparece na sua casa com presentes não solicitados ao mesmo tempo que expressa o seu amor pelo ator.

Segundo a publicação, Elordi foi a tribunal na passada segunda-feira para obter uma ordem de restrição contra Robert Dennis Furo, de 61 anos, o homem que alegadamente o persegue.

Ao que tudo indica, tudo começou a 5 de fevereiro quando o ator saiu para passear o cão com um amigo e ao regressar a casa encontrou um saco de doces pendurado num dos portões da casa.

O homem terá ainda gritado o nome do artista e feito declarações de amor. Os desacatos terão continuado.

O site “TMZ” adianta ainda que o fá fanático será o mesmo que, em 2007, invadiu a casa do ator Nicholas Cage.