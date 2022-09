Jaimão anuncia o fim da carreira: “Obrigado por estes 25 anos”

Jaimão revelou que vai pôr um ponto final na sua carreira. O humorista partilhou uma nota em que refere que antecipou o seu último espetáculo.

O comediante aproveitou o perfil de Instagram para anunciar que terminou a carreira no humor. “Olá, companheiros de luta. Venho desta forma comunicar que foi resolvido antecipar a reforma do Jaimão”, começou por escrever.

“Deste modo toda a digressão ‘Intimidades’ está cancelada e o último espetáculo acontecerá amanhã na receção ao caloiro do Algarve. Se até final de novembro algo surgir será analisado em devido tempo!”, continuou.

O artista explicou que o site vai manter-se ativo, contudo, as contas nas redes sociais vão ser desativadas em breve. “Quanto ao site oficial manter-se-á ativo até dezembro com links para as lojas digitais. As redes sociais do Jaimão serão apagadas em breve. Facebook, Instagram e YouTube deixarão de existir. Aproveitem enquanto estão ativas para matar saudades”, explicou.

Jaimão agradeceu o apoio que recebeu ao longo destes 25 anos de carreira. “Obrigado a todos por estes 25 anos e um até sempre. Sejam Felizes e façam os outros felizes! Abraços e beijos incontinentes!” rematou.