Jamie Foxx encontra-se a “recuperar” após problema de saúde

Jamie Foxx foi internado em abril, devido a um problema de saúde desconhecido, e segundo uma fonte encontra-se agora a “recuperar”.

A imprensa internacional noticiou que o ator Jamie Foxx foi internado em abril, mas não revelou pormenores.

Agora, uma fonte próxima revelou à revista “People” que Jamie está a recuperar, mas ainda tem um longo caminho pela frente: “Ele está a receber os melhores cuidados e a trabalhar no duro para se recuperar, mas ainda não está como antes”.

John Boyega, amigo do ator, revelou, recentemente, que notou algumas melhorias no estado de saúde do artista: “Ele está bem. Como devem perceber, estamos a respeitar a sua privacidade. Mal podemos esperar pelo seu regresso”.

Recorde-se que Jamie Foxx protagonizou inúmeros sucessos de bilheteira, como “Código de Conduta”, “Tudo pela Justiça” e “Colateral”. O ator, de 55 anos, é pai de Corinne Foxx, fruto do relacionamento com terminado com Connie Kline.