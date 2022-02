Jani Gabriel chora a morte do cão Thor: “Um pedaço grande de mim partiu”

Jani Gabriel está de luto depois da morte do seu cão Thor. A apresentadora confessou, esta segunda-feira, 2 de agosto, estar triste com a partida do “fiel” companheiro de quatro patas.

“Um pedaço grande de mim partiu contigo”. Foi desta forma que a profissional da SIC começou por revelar nas redes sociais que está a viver dias difíceis com a morte do seu cão.

“Muitos sabem o quanto te quis e o quanto te quero. Ensinaste-me o amor incondicional, lambeste-me as lágrimas de tristeza e estiveste comigo nos momentos felizes. Abracei-te até te esborrachar vezes sem conta mesmo sabendo que já estavas farto de tanto mimo”, prosseguiu.

“Disse-te ao ouvido o quanto gostava de ti até não conseguir mais e não foi diferente nos teus últimos segundos comigo. Guardo cada olhar, cada lambidela, cada salto, cada brincadeira mas não saberei guardar sas saudades que me vais deixar”, acrescentou.

Jani Gabriel agradeceu a Thor por ter sido “o melhor da sua vida”. “Obrigada por teres sido o melhor da minha vida, o fiel que esteve sempre comigo e tenho a certeza que estarás sempre, nem que seja no meu coração, lugar esse que será sempre teu. Tomara que todos soubessem e sentissem tudo o que nós sentimos e vivemos contigo meu amor. O Thor será sempre o Thor. Que sorte a minha”, rematou.