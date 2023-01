Jani Gabriel completa 32 anos e partilha imagens da festa

Jani Gabriel completou, esta quinta-feira, 26 de janeiro, 32 anos. A apresentadora teve direito a festa de aniversário e um bolo.

Depois do dia de festa, a comunicadora partilhou, no perfil de Instagram, fotografias do momento em que foi captada a soprar as velas. “Que seja uma volta ao sol como deve ser”, afirmou.

Jani Gabriel agradeceu a todos os que enviaram mensagens de parabéns. “Obrigada a todos os que se lembraram e aos que tenho no meu coração e, mesmo que não tenha dúvidas, ontem tive mais certezas”, frisou.

Na secção de comentários, várias caras conhecidas deram, rapidamente, os parabéns “atrasados” à apresentadora. “Parabéns, morenaça”, escreveu Carolina Patrocínio. “Parabéns, bonitona!” comentou Inês Gutierrez.

“Oh! Não sabia! Parabéns, minha querida! Que esta nova volta seja ‘a’ volta! Vai com tudo!” atirou Raquel Tavares. “Vai ser, Jani. Porque mereces! Parabéns! Muitos beijinhos”, desejou Joana Teles.

A comunicadora encontra-se sem trabalho no pequeno ecrã. Em agosto do ano passado, Jani Gabriel despediu-se do programa “Fama Show” (SIC), depois de ter participado no formato durante quatro anos.

“A televisão é a minha paixão. Fecho um ciclo muito importante para mim, despeço-me agora desta aventura que foi também minha ao longo destes quatro incríveis anos”, referiu nas redes sociais.