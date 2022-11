Jani Gabriel muda de visual: “Linda”

Jani Gabriel mudou de visual, deixando os cabelos loiros a que o público está habituado. A apresentadora partilhou o resultado final nas redes sociais.

A comunicadora confessou que tem o cabelo “completamente destruído” por estar constantemente a descolorar. Jani Gabriel contou que está na altura de dar um descanso ao couro cabeludo.

“O meu cabelo está completamente destruído de ter químicos em cima de químicos, de descolorações, acima de tudo. Cresce um bocadinho de raiz saudável e eu descoloro”, explicou, num vídeo publicado no Instagram.

“Não está a dar. Está na hora de dar um descanso. Não é só pela parte estética e tentar que a raiz cresça saudável durante um tempo”, continuou.

Na secção de comentários, rapidamente surgiram elogios por parte dos seguidores, com destaque para as palavras de caras conhecidas do público.

“Morena”, escreveu a apresentadora e influenciadora digital Olívia Ortiz. “Linda”, atirou a comunicadora Joana Teles.