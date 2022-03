Jani Gabriel revela ter sofrido intoxicação alimentar: “Mais morta do que viva”

Jani Gabriel revelou, esta quinta-feira, 25 de novembro, ter sofrido uma “valente” intoxicação alimentar. A apresentadora encontra-se em casa, onde vai ficar no próximos dias a repousar.

A comunicadora, de 30 anos, está a viver dias difíceis depois de ter enfrentado um problema de saúde. No perfil de Instagram, Jani Gabriel afirmou estar “mais morta do que viva”.

“Mais morta do que viva depois de uma valente intoxicação alimentar. Assim vão ser os meus banquetes nos próximo dias”, afirmou.

No final do verão, Jani Gabriel enfrentou a morte do seu cão Thor. “Um pedaço grande de mim partiu contigo. […] Ensinaste-me o amor incondicional, lambeste-me as lágrimas de tristeza e estiveste comigo nos momentos felizes. Abracei-te até te esborrachar vezes sem conta mesmo sabendo que já estavas farto de tanto mimo”, escreveu, na altura.

A apresentadora assumiu a relação amorosa com o médico veterinário André Santos, em junho. Nas redes sociais, a comunicadora publicou uma fotografia em que surge abraçada ao profissional de saúde, que é frequente no matutino “Dois às 10” (TVI).

Antes de namorar com André Santos lembre-se que Jani Gabriel manteve durante vários anos um relacionamento amoroso com Rui Porto Nunes. O ex-casal chegou mesmo a estar noivo.