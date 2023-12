Jani Zhao em “Aquaman”: “O orgulho é igual de projetos nacionais ou de projetos de dimensão maior”

Mais uma portuguesa que dá cartas em Hollywood: Jani Zhao vai ser “Stingray” no novo filme da DC Comics “Aquaman e o Reino Perdido”.

Com um pé em Hollywood: Jani Zhao vai ser “Stingray” em “Aquaman e o Reino Perdido”. A atriz, de 31 anos, esteve à conversa com Rui Maria Pêgo, no podcast “Debaixo da Língua”: “Não posso revelar muito. Ouvi dizer que a comunidade de fãs da DC é uma coisa à séria”, começou por referir, acrescentado que assinou um contrato de confidencialidade.

“Escolheram-me. Não fui eu que obriguei ninguém a escolher-me. Fiz duas audições, uma reunião e acabaram por me escolher”, sublinhou Jani Zhao.

“O orgulho é igual ao de projetos nacionais ou de projetos de dimensão maior. Mas orgulho-me imenso, estou muito entusiasmada”, disse. Após Rui Maria Pêgo dizer que os portugueses vão sentir orgulho de ver Jani na produção, a atriz emocionou-se: “Comove-me, porque tenho-me sentido sempre excluída”.

“Os portugueses, às vezes, pecam por não dar valor”, referindo que, apenas quando vão para fora, são valorizados.

Sobre o filme da DC Comics, a intérprete frisou: “Tem a importância de eu ser portuguesa, de origem chinesa, portanto sou uma coisa e sou outra. É um projeto muito especial e importante para mim, porque é um passo para a minha missão”, notando, de seguida, que o objetivo passa por haver espaço para todos.