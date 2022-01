Jani Zhao faz desabafo sobre a maternidade

Cerca seis meses após nascimento do primeiro filho, Jani Zhao fez um desabafo nas redes sociais sobre a fase da maternidade.

A atriz, que apenas anunciou a gravidez a poucos meses do nascimento filho, tem-se mantido discreta nesta primeira experiencia na maternidade. No entanto, esta segunda-feira usou a conta de Instagram para destacar a “montanha-russa de emoções” que é ser mãe.

“Já se fala muito da maternidade, já se sabe que não é sempre incrível, começando pela gravidez, a maior transformação física e psicológica com inúmeros desafios pelo caminho, a espera demorada – afinal são nove meses, não passa a correr – do grande momento”, começou por escrever Jani na legenda de uma fotografia inédita com Lee, de cinco meses.

“O parto vem a seguir, nunca sabendo como será, vamos cheias de coragem e otimismo, correndo bem, seja de que forma for, é dos momentos mais violentos que o corpo de uma mulher pode passar. Mas também dos mais bonitos”, acrescentou.

“E depois há o pós-parto… Como resumir esta fase? Não dá. É uma montanha-russa de emoções”, referiu, sublinhando as mudanças no corpo, “a perda de sangue imensa, a subida de leite, as emoções à flor da pele, as malditas mas tão necessárias cólicas, a privação de sono, as mastites”, entre outros.

Apesar de todos os aspetos negativos, a intérprete afirmou que “tudo vale realmente a pena”. “Nada disto me custou e não tive nem um momento menos bom. Juro. Não quero parecer que estou a tentar romantizar tudo isto mas é verdade. É a minha verdade. E é tão bonito”, confessou.

Jani Zhao revelou que aproximam-se “novos desafios” e deixou um conselho aos seguidores. “Sigam a vossa intuição, nesta altura vem o melhor e o pior de nós mas se encararmos isto de frente com a maior serenidade possível, é uma viagem inigualável e tão bela. Agora, aplaudo de pé, as vezes que forem precisas, todas as mães e todos os pais.”