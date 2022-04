Jani Zhao integra elenco do segundo filme de “Aquaman”

Jani Zhao revelou, este sábado, 15 de setembro, que integra o elenco do segundo filme de “Aquaman”, protagonizado por Jason Momoa.

A atriz portuguesa, de 28 anos, está entre os atores que vão arrancar as gravações do segundo capítulo da longa-metragem de “Aquaman”, tal como contou na rede social Instagram.

De acordo com o “The Hollywood Reporter”, a intérprete vai dar vida a “Stingray”, uma personagem misteriosa, no filme da Warner Bros. “Muito contente e grata por fazer parte disto”, afirmou Jani Zhao no Instagram.

Deste elenco também fazem parte Indya Moore, Vincent Regan, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson, Amber Heard e Dolph Lundgren.

Recorde-se que, em Portugal, a atriz fez parte de projetos como “Rebelde Way”, “Morangos com Açúcar”, “Sentimentos”, “Dancin’ Days”, “Coração D’Ouro”, “Sim, Chef!”, “Jogo Duplo” e “Sul”.