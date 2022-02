Jardel lembra consumo de drogas: “Fiquei sete dias acordado e via monstros”

Mário Jardel foi o protagonista da “curva da vida” no “Big Brother Famosos”, na TVI, deste domingo, 20 de fevereiro e lembrou o consumo de drogas.

O ex-jogador de futebol, que passou, em Portugal, pelo FC Porto e Sporting, recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua trajetória. Começou por lembrar os pais e a perda do progenitor aos 42 anos.

O concorrente falou ainda sobre a sua adição com drogas e a altura em que teve uma overdose. “Houve um dia em que tive uma overdose, em 2002. Fiquei sete dias acordado. Via monstros, via tudo. Ao mesmo tempo que eu via os monstros eu via Jesus. Eu orava, mesmo mal. Isso não é vida para ninguém. Parei de jogar futebol”, contou.

De seguida, Jardel revelou que em relação à droga está “limpo” há mais de um ano e que no que ao álcool diz respeito “há dois meses”.

O concorrente do “Big Brother Famosos” confessou ainda que o seu porto seguro é a sua companheira e recordou a mãe, que faleceu há uma semana. “A minha ficha ainda não caiu, Big. A presença da minha mãe está dentro de mim e eu sinto nesse momento”, disse.

“Está a ser a melhor experiência da minha vida, inacreditável. Orar e estar longe da bebida”, referiu ainda, sobre a experiência no “reality show” da TVI.