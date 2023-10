Jason Derulo reage a acusações de assédio a cantora

Acusado de assédio por uma jovem cantora da sua editora, Jason Derulo quebrou o silêncio e afirma que as alegações são falsas.

Emaza Gibson, de 25 anos, é a alegada vítima que acusa Jason Derulo. Segundo o “Daily Mail”, a jovem cantora revelou que o cantor norte-americano lhe prometeu um contrato com a sua editora em 2021. Além disso, após rejeitar convites para sair, Derulo terá cancelado o acordo.

“Sofro de ansiedade, estou traumatizada. Já lidei com situações de trabalho desumanas. Estou num ponto em que voltei ao início e não tenho nada”, confessou a jovem. Emaza afirma ainda que o artista “exigia sexo em troca de sucesso”.

Face às acusações que enfrenta, Jason Derulo quebrou o silêncio ao partilhar um vídeo nas redes sociais.

“Normalmente eu não comentaria, mas estas afirmações são completamente falsas e prejudiciais”, começou por dizer.

“Sou contra todas as formas de assédio e continuo a apoiar qualquer pessoa a seguir os seus sonhos. Sempre me esforcei para viver a minha vida de uma forma positivamente impactante, e é por isso que estou aqui, diante de vocês, profundamente ofendido com estas afirmações difamatórias”, acrescentou.