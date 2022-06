Jason Momoa marca presença em evento da ONU em Cascais

Jason Momoa marcou presença, este domingo, 26 de junho, no Fórum da Juventude e Inovação da Conferência dos Oceanos da ONU 2022, em Cascais.

O ator, que integra o elenco do novo filme do universo “Velocidade Furiosa”, que vai ser gravado esta semana em Portugal, esteve no mesmo evento que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e António Guterres, secretário-geral da ONU.

“Temos um compromisso de proteger os oceanos, que é onde a água começa e termina a sua viagem”, apelou o artista, de 42 anos. “É preciso corrigir os erros do passado”, acrescentou, junto de um representante especial da ONU, Peter Thomson.

A Conferência dos Oceanos da ONU 2022 acontece entre 27 de junho e 1 de julho e é presidida por Portugal.