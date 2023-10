Jason Momoa mascarado de Johnny Depp e bêbado? Amber Heard garante que aconteceu em “Aquaman 2”

A atriz Amber Heard acusa o ator Jason Momoa de se ter mascarado do “ex”, Johnny Depp, durante as gravações de “Aquaman 2” com o intuito de a provocar.

Jason Momoa, o protagonista de “Aquaman 2”, está a ser acusado pela colega de elenco Amber Heard de se mascarar do seu ex-marido – Johnny Depp, com o qual teve um diferendo em tribunal -, para a provocar durante as gravações do filme.

Segundo as notas do mesmo processo e que foram agora tornadas públicas, Jason Momoa “chegou bêbado e atrasado às filmagens, vestido como Johnny Depp”.

Para Amber Heard tratou-se de uma provocação já que, refere nas mesmas notas, o intérprete desejava “fazer jogos psicológicos”.

A DC, produtora do filme, já reagiu e negou as acusações, enquanto Momoa não comentou ainda o caso.

Entretanto, segundo um relatório divulgado pela revista “Variety”, a intérprete, que na época namorava com Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, não tinha química com Jason Momoa e não se entendia com o realizador, Jason Wan.

O também dono da Tesla supostamente enviou uma carta à Warner Bros, produtora do filme, na qual ameaçava “destronar a casa”, se Amber não mantivesse o papel.