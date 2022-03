Jay-Z revela a razão pela qual ficou sentado durante o hino no Super Bowl

Jay-Z e a mulher, Beyoncé, ficaram sentados durante a atuação do hino norte-americano na final da Super Bowl. Perante este gesto, os dois foram alvos de críticas nas redes sociais.

Um dos casais mais mediáticos do mundo do entretenimento está constantemente debaixo do olhar do público e durante a final da Liga Nacional de Futebol (NFL) não foi excepção à regra.

No evento, que decorreu este domingo, os cantores ficaram sentados durante o hino nacional. Rapidamente, os internautas acusaram Jay-Z e Beyoncé de estarem a tomar uma posição política contra o regime atual.

Face a esta polémica que se gerou em torno daquele momento, o rapper aproveitou para esclarecer a atitude de ambos numa sessão de perguntas e respostas na Universidade de Nova Iorque.

” [Se quisesse fazer algum protesto] eu dizia. Dizia: sim, foi isso que nós fizemos. Acho que as pessoas sabem que o faria”, explicou. “Quando chegámos entrámos automaticamente em modo artistas… Estávamos realmente atentos ao espetáculo”, rematou.

Recorde-se que Beyoncé atuou por três vezes no Super Bowl. Em 2004, foi convidada para cantar o hino, em 2013 e 2016 tomou conta do espetáculo que acontece ao intervalo, que este ano esteve entregue a Shakira e Jennifer Lopez.

