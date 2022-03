Jennifer Aniston recebe declaração de amor do ex-marido em dia de aniversário

Justin Theroux destacou publicamente o aniversário da ex-mulher, a atriz Jennifer Aniston, com uma dedicatória especial.

A atriz norte-americana completou, este sábado, 13 de fevereiro, 52 anos, uma data que o também ator fez questão de assinalar nas redes sociais com uma declaração de amor, revelando a cumplicidade entre o ex-casal depois do fim do casamento.

“Feliz aniversário, Jennifer Aniston! Amo-te, B”, referiu Justin Theroux, na descrição de uma fotografia da atriz publicada no Instagram do ator.

De recordar que Jennifer Aniston e Justin Theroux trocaram alianças em 2015, num casamento que durou dois anos, tendo terminado em 2017.

A atriz também esteve casada com Brad Pitt de 2000 a 2005.