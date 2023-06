Jennifer Lopez celebrou o Dia do Pai com fotografia de Ben Affleck nu

Jennifer Lopez partilhou, no Dia do Pai, uma fotografia de Ben Affleck nu nas redes sociais e levou os seguidores à loucura.

Jennifer Lopez levou os fãs à loucura ao ter partilhado uma fotografia de Ben Affleck nu, para celebrar o Dia do Pai, que aconteceu em várias partes do mundo no dia 18 de junho.

“Post de apreciação ao pai. Feliz dia do pai, papá. Feliz dia do pai para todos os pais. Nós amamo-vos e apreciamos mais do que vocês algum dia vão saber”, escreveu na legenda da publicação.

Após a partilha, “choveram” comentários a elogiar a boa forma física do ator, que completa 51 anos no próximo mês de agosto. “Meu eterno crush” e “Obrigada Jlo, por compartilhar connosco a bondade do seu marido” são dois dos exemplos.

Recorde-se que Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram-se há cerca de um ano, após terem reacendido a paixão que tinham quando eram jovens.