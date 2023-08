Jennifer Lopez declara-se a Ben Affleck no primeiro aniversário de casamento

Foi no dia 20 de agosto de 2022 que Jennifer Lopez e Ben Affleck trocaram alianças. Um ano depois, a cantora declarou-se ao marido.

O melhor vem em doce dupla: Jennifer Lopez e Ben Affleck oficializaram o casamento no dia 20 de agosto de 2022, depois de já terem trocado alianças em Las Vegas no mês anterior.

A cantora norte-americana recorreu às redes sociais para assinalar o primeiro ano de casamento e fez uma declaração ao marido.

“Querido Ben, / Sentada aqui sozinha / Olhando para o meu anel / Sentindo-me sobrecarregada / Isso faz-me querer cantar / Como acabámos aqui / Sem um retrocesso / Oh, meu Deus / Isto é a minha vida”, escreveu Jennifer na legenda da publicação.

Recorde-se que Jennifer Lopez levou os fãs à loucura ao ter partilhado uma fotografia de Ben Affleck nu, para celebrar o Dia do Pai, que aconteceu em várias partes do mundo no dia 18 de junho.