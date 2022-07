Jennifer Lopez e Ben Affleck casam-se 20 anos depois de se terem conhecido

Vinte anos após o primeiro relacionamento, Jennifer Lopez e Ben Affleck trocaram alianças este sábado, 16 de julho.

De acordo com uma certidão de casamento assinada em Clark County, Nevada, nos Estados Unidos, à qual a AFP teve acesso, o casal de Hollywood casou-se no fim de semana e a cantora adotou o apelido do ator.

Recorde-se que Jennifer Lopez e Ben Affleck conheceram-se em 2002 durante as gravações de “Gigli”. Em 2003 agendaram e cancelaram o casamento e em 2004 anunciaram a separação.

Este ano, o casal voltou a unir-se e anunciou o noivado em abril. Para Jennifer Lopez, de 52 anos, este é o quarto casamento, já para Ben Affleck, de 49 anos, é o segundo.

A cantora foi casada com Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony. Do matrimónio com Marc Anthony resultaram os gémeos Max e Emme, de 14 anos.

Já o ator foi casado com Jennifer Garner e tiveram três filhos: Violet, de 16 anos, Seraphina, de 13, e Samuel, de dez.