Jennifer Lopez trata filha com pronomes de género neutro

Durante um concerto em Los Angeles, nos Estados Unidos, Jennifer Lopez tratou a filha Emme com pronomes de género neutro.

A cantora norte-americana convidou um dos seus gémeos para cantar o tema “Thousand Years”, de Christina Perri, em cima do palco e tratou Emme pelo pronome de género neutro em inglês “they” (elu, em português).

“A última vez que cantamos juntos foi num grande estádio como este. Estou sempre a pedir elu para cantar comigo, mas elu não quer. Então esta é uma ocasião muito especial, porque elu é muito ocupade, reservade e care”, disse a intérprete durante a introdução.

Além de Emme, a também atriz é mãe do filho gémeo, Maximilian. Os dois são fruto do relacionamento antigo da artista com Marc Anthony.