Jéssica Antunes e participação no “BB”: “Existem três pessoas com quem não falo”

Jéssica Antunes admitiu que existem três pessoas com quem esteve no “Big Brother”, da TVI, e que não mantém contacto.

A antiga participante do “reality show da estação privada começou por explicar, no Instagram, que mantém ligação com quase todos os concorrentes que entraram na sua edição.

“Estando dentro de uma casa fechados 24 sob 24 horas os laços tendem sempre a fortalecer-se no momento. No entanto, quando voltamos à vida fora de um programa de televisão temos tudo o resto que já tínhamos antes. Vivemos todos em zonas distintas”, esclareceu, assegurando: “Falo com praticamente todos”.

Contudo, Jéssica Antunes afirmou que há três ex-participantes com que não fala. “Existem três pessoas com quem não falo, nem falarei, e não preciso de dizer nomes. Quando o santo não bate, não bate”, frisou.

Atualmente, a influenciadora digital mantém um relacionamento amoroso com Rui Figueiredo. O casal tem em comum o filho, Isaac, de nove meses.