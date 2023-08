Jéssica Antunes e Rui Figueiredo levam o filho ao primeiro festival

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo levaram o filho Isaac, de um ano, ao primeiro festival. A família esteve n’ “O Sol da Caparica”.

“Para ficar aqui registado o primeiro festival do Isaac, que por sinal curtiu muito. Deu para tudo: para dançar, para fazer birra, para brincar e para dormir”, escreveu Jéssica Antunes na legenda de uma publicação nas redes sociais, na qual mostrava o pequeno n’”O Sol da Caparica”, festival que terminou no domingo, 20 de agosto.

A atitude rendeu vários elogios. “Acho maravilhoso que levem o pequeno para todo o lado. Acho maravilhoso mesmo”, referiu Zé Lopes. Alguns cibernautas também apoiaram a decisão dos pais. “Lindos, a Jéssica irradia felicidade, que sejam sempre muito felizes”, “Quando for grande quero ser como vocês” e “Linda família” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que o casal anunciou, recentemente, que está à espera do segundo filho. Jéssica e Rui conheceram-se durante a participação no “reality show” “Big Brother”, transmitido pela TVI, e, em janeiro de 2022, deram as boas-vindas ao primeiro filho. Isaac, de apenas um ano, foi agora “promovido a irmão mais velho”.