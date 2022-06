Jéssica Antunes fala sobre a pior parte do pós-parto: “Tinha dores em todo lado”

Jéssica Antunes falou sobre a pior fase depois do nascimento do filho, Isaac, admitindo que sofreu muito por ter “dores em todo lado”.

A companheira de Rui Figueiredo abriu o livro sobre o período mais difícil desde o nascimento do primeiro filho. No InstaStories, ferramenta do Instagram, a ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução” partilhou detalhes do pós-parto.

“A pior fase foi mesmo o primeiro mês”, começou por escrever. “Tinha tempo para tomar um banho rápido e nem o cabelo secava. Só me apetecia andar com a roupa mais larga e confortável que houvesse. Tinha dores horríveis em todo o lado. Deitava imenso sangue. Tinha os mamilos gretados”, prosseguiu.

Jéssica Figueiredo admitiu ainda que amamentar foi “um sacrifício” grande. “Dar de mamar era uma vontade enorme, mas um sacrifício ainda maior naquela altura. Chorava todas as noites por razão nenhuma. Mas tudo desde o nascimento do Isaac tem sido também a melhor fase da minha vida. Ele é, de facto, o melhor da minha vida e todos os dias com ele são diferentes e especiais”, rematou.