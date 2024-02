Jéssica Antunes reage a comentários no “Dois às 10” sobre a amamentação

Foi comentado, durante o programa “Dois às 10”, o facto de Jéssica Antunes ter optado por amamentar os dois filhos ao mesmo tempo.

Uma bolha de amor: Jéssica Antunes e Rui Figueiredo foram pais, pela segunda vez, na passada terça-feira, 13 de fevereiro.

O nascimento foi comentado por Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero durante o programa “Dois às 10”. Na rubrica, Quinaz contou que a Jéssica estava a amamentar os dois filhos ao mesmo tempo: Benedita, recém-nascida, e Isaac, de dois anos.

“Mas quem é que manda esta gente dar de mamar até aos dois anos?”, questionou Cinha Jardim. Logo de seguida, a apresentadora do matutino, Cristina Ferreira, sublinhou:”Não, eu também não gosto! Mas cada um decide o que quer fazer”.

O comentário repercutiu na internet e a ex-concorrente do “Big Brother” reagiu, através das redes sociais, ao momento: “Não podia não me pronunciar sobre a ‘polémica’ que foi criada em torno dos comentários de hoje de manhã em relação à minha escolha de amamentar os meus filhos: de dois anos e de dois dias respetivamente”.

“Vi em direto os comentários e creio que foram em tom de brincadeira, até porque estimo muito as pessoas que estavam a comentar e sei que nos respeitam enquanto pais, reforçando que, posteriormente aos comentários que fizeram, realçaram que a escolha cabe a cada mãe e é assim mesmo que eu penso também”, continuou.

“A amamentação é uma escolha. Estou totalmente do lado de quem escolhe amamentar, tal como estou do lado de quem escolhe não amamentar. Seja com que idade for”, acrescentou.

“Sempre quis muito ser mãe, sempre quis muito amamentar e sempre quis também que esse momento só acabasse quando eles quisessem, caso fosse prazeroso e saudável para ambas as partes. Portanto, assim continuará. Somos muito felizes desta forma e com esta escolha”, rematou.