Jessica Athayde admite relação difícil com a mãe e assume ter sido “adolescente parva”

Pela primeira vez, a atriz da TVI assume que a relação com a progenitora nem sempre foi fácil. A saída de casa aos 18 anos não ajudou à proximidade de ambas.

Jessica Athayde teve uma relação difícil com a mãe. Foi a própria atriz da TVI quem o admitiu no perfil de Instagram, enquanto recordava a história de atritos entre as duas.

“ Saí de casa quando tinha 18 anos e nunca mais voltei, sempre tive uma relação difícil com a minha mãe, até ao dia que fui mãe, e perceber a viagem emocional que é, compreender que não existe o certo nem o errado e sim o melhor que conseguimos fazer”, começou por partilhar com os seguidores.

“É irónico que no meu primeiro Dia da Mãe não a posso abraçar e que ao fim destes anos todos foi a primeira vez que quis verdadeiramente fazê-lo. Covid impede abraços mas não impede de lhe dizer: ‘I love you e, neste caso, we love you’. (…)”