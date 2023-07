Jéssica Athayde alvo de “hater”: “Esta obsessão pela perfeição é cansativa”

Jéssica Athayde voltou às redes sociais para partilhar uma crítica de uma seguidora aos seus dentes. Farta do “hate”, a atriz respondeu.

Entre fãs e “haters”, o dia a dia de Jéssica Athayde nas redes sociais é todos os dias diferente. Desta vez, a atriz denunciou um episódio com uma “hater”, que lhe apontou uma crítica aos dentes. A mensagem, em jeito de “bullying”, foi partilhada no perfil de Instagram.

“Bom sábado minha gente. Sempre gostei da minha cremalheira e felizmente o meu dentista também”, começou por referir a intérprete nas redes sociais.

“Esta obsessão da perfeição é tão cansativa, e esta vontade que toda a gente tem de se sentir no direito de opinar do aspeto físico de seja quem for transcende-me. Desde que sejamos saudáveis para mim tudo é válido”, defendeu, de seguida, Jéssica Athayde.

“E há sempre bom remédio, não gostas não sigas, não olhes e vive a tua vida, pelo menos tenta ocupá-la com coisas mais interessantes do que enviar mensagens de ‘hate’. Beijinhos”, rematou a atriz.

Jéssica Athayde recebeu várias mensagens de solidariedade, entre elas uma do ator e repórter Miguel Costa. “Levo com o mesmo, felizmente raramente, por causa do meu bigode. Para mim são medalhas. Bora. Nunca te esqueças que comentários ou mensagens dessas dizem muito mais sobre quem as escreve, sobre as suas inseguranças, do que connosco”, referiu o comunicador.