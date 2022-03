Jessica Athayde celebra aniversário do ex-namorado e pai do filho, Diogo Amaral

Jessica Athayde celebrou o aniversário do ex-namorado e pai do filho, Diogo Amaral. A atriz foi ao baú das recordações para partilhar com os fãs uma fotografia em que o ator surge com o recém-nascido ao colo.

A intérprete, de 34 anos, fez questão de enviar uma curta mensagem a Diogo Amaral no dia em que este completa 38 anos. No perfil da rede social Instagram, pode ler-se: “Parabéns, pai!”

Na publicação, diversos amigos e caras conhecidas do público juntaram-se a Jessica Athayde para desejar os parabéns ao ator da novela “Terra Brava”, da SIC. “Parabéns”, escreveram nos respetivos comentários Dânia Neto e Tiago Aldeia.

Lembre-se que a intérprete e o ator anunciaram a separação em setembro do ano passado, depois de terem estado juntos durante dois anos.

Jessica Athayde deu os parabéns de forma pública a Diogo Amaral numa altura em que a revista “TV Guia” revelou que o intérprete voltou a estar internado numa clínica de reabilitação, na qual já tinha estado para lutar pela dependência de drogas.