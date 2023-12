Jessica Athayde apanha susto e conta episódio: “Abriu-me o nariz”

Nas redes sociais, Jessica Athayde contou um episódio recente que lhe gerou um grande susto: a atriz “abriu” o nariz.

“Esta é a minha pele, como estão a ver. Até tenho aqui nos olhos, estou roxa e tudo”, começou por dizer Jessica Athayde nas redes sociais ao mostrar o nariz com descoloração e uma ferida. A atriz apanhou um susto, recentemente, e contou o episódio.

“É muito estúpido o que me aconteceu, puxei o carregador do carro do Diogo (Amaral) e, quando ia a puxar, a ponta estava solta, abriu-me o nariz e era sangue, sangue. Aconteceu sábado à noite”, contou.

“Precisava de uma pomada que fosse espetacular de cicatrização. Estou a tentar deixar a pele respirar. Foi muito doloroso e muito estúpido também”, acrescentou.

De relembrar que Jessica Athayde, ao lado de outros nomes como Margarida Corceiro e Júlia Palha, vai integrar o elenco do filme “Hotel Amor”, realizado por Hermano Moreira e produzido pela Promenade, que será rodado em janeiro de 2024.