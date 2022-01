Jessica athayde agradece apoio após morte do cão

Jessica Athayde agradeceu, esta sexta-feira, as mensagens de apoio enviadas pelos internautas, depois de ter revelado que o seu cão “Júlio” morreu esta semana.

A atriz está a viver dias difíceis. É que, esta segunda-feira, a intérprete da TVI teve de se despedir do seu animal de estimação “Júlio”. Nesta fase complicada, Jessica Athayde recebeu muito apoio dos fãs.

“Obrigada por todas as mensagens e a onda de amor que recebi nos últimos dias. Agora, por aqui estamos a dar muitos mimos à Bali, que bem precisa porque tem muitas saudades do Júlio também”, começou por agradecer no Instagram.

Entre as mensagens que recebeu, a atriz contou com algumas sugestões de raças de cães para se juntarem à família. Contudo, neste momento, não está preparada para substituir o seu “Júlio”.

“Obrigada também pelas mensagens com sugestões de cães para se juntarem à família, mas por agora estamos bem assim, quando chegar o momento certo, se chegar, iremos adotar, mas por agora ficam as saudades do Júlio e os mimos para a Bali”, prosseguiu.

