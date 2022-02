Jessica Athayde sofre ataques de pânico e ansiedade em casa

Jessica Athayde admitiu que, durante esta quinta-feira, sofreu ataques de pânico e ansiedade estando fechada em casa com o seu filho, Oliver, devido à Covid-19.

A atriz da TVI desabafou, no perfil da rede social Instagram, sobre um dos piores dias que viveu desde que está isolada na sua habitação em quarentena, apenas com o seu filho, Oliver.

“Ontem foi o pior dia para mim nesta quarentena, fui -me mesmo a baixo, ataques de ansiedade, medo sei lá… Depois percebi que foi geral, depois também já sabia que mais tarde ou mais cedo ia bater este aperto, fiz a minha consulta online com a minha psicóloga (não parei de fazer terapia nesta fase) e acalmei a alma, o coração e a cabeça”, explicou.

Em casa, a intérprete não tem tempo para se arranjar, apenas para arrumar a casa. “E hoje acordei assim sem make up e cabelo feito, mentira! Passei o dia de pijama e já foi uma sorte ter lavado os dentes, não fiz yoga nem meditei, foi só arrumar a casa e a organizar tudo o que sai do lugar com tanta facilidade e claro a derreter com o sorriso do Buda cá de casa, o Buda -peste”, prosseguiu.

O seu primeiro filho, Oliver, que nasceu fruto do ex-relacionamento amoroso entre Jessica Athayde e o também ator Diogo Amaral, é a “motivação para manter as coisas o mais normal possível”.

