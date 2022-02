Jessica Athayde envia aviso às mães que gostam de julgar

Jessica Athayde enviou um aviso às mães que gostam de julgar. A atriz garantiu que vai continuar a fazer tudo o que tem feito até agora porque está a resultar com o filho, Oliver.

A intérprete da TVI recorreu ao perfil da rede social Instagram para enviar um recado às mulheres que gostam de criticar as atitudes que a atriz tem tido durante a sua primeira experiência como mãe.

“Nunca vou ter brinquedos na sala. Nunca vou adormecer o meu filho ao colo. O meu filho vai dormir em todo o lado com barulho, não vai haver cá coisas. Nunca vou deixar o meu filho ver baby tv , nem YouTube. Nunca vou dar açúcar à criança, nem sal. Nunca… nunca … nunca”, começou por referir a propósito da lista de coisas que supostamente tem de cumprir para ser uma boa mãe.

Contudo, Jessica Athayde foge à regra e está a resultar. “Faço tudo e mais um par de botas desta lista. E ele é feliz e eu faço o melhor que posso. E até acho que me tenho saído bem”, adiantou.

“Portanto, mães que gostam muito de julgar as outras, tenham paciência. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, fazemos todas o melhor que conseguimos. Nem que isso signifique por a criança à frente do iPad para termos 15 minutos de silêncio”, rematou.

Recorde-se que Oliver é fruto do ex-namoro entre a atriz e ator Diogo Amaral.

