Jéssica Athayde revela que já teve de bater no filho: “Dei-lhe uma palmada na mão”

Jéssica Athayde revelou que já teve de dar uma palmada ao filho, Oliver, depois de este ter batido na atriz a pensar que se tratava de um jogo.

A atriz, de 35 anos, começou por admitir, em conversa com Rita Ferro Alvim no formato “Na Caravana”, do Youtube, que quando era mais nova chegou a levar palmadas e, hoje em dia, acredita que “uma bem dada e na altura certa” faça sentido.

“Não acho que exista um caminho a seguir quanto à educação, acho que cada criança é diferente”, afirmou, referindo que não é “fundamentalista em nada”. “Fui filha de levar palmadas quando tinha que levar. […] Não sou contra uma palmada [….] bem dada, na altura certa, em privado”, acrescentou.

De seguida, a intérprete lembrou um episódio em que bateu pela primeira vez ao filho, fruto da ex-relação com o ator Diogo Amaral.

“Começa a bater-me e acha que é um jogo e dei-lhe uma palmada na mão e ele olhou para mim e disse: ‘Dói, dói’. E eu: ‘Pois, é o que tu me estás a fazer a mim, dói, dói’”, contou, adiantando que Oliver “nunca” mais lhe bateu.