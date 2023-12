Jéssica Athayde celebra 38 anos: “Acordei feliz hoje, e isso já não acontecia nos meus aniversários há muito tempo”

Jéssica Athayde celebra 38 anos e fez um balanço dos últimos tempos numa partilha com os seguidores. A atriz mostra-se feliz com a família e com os amigos.

Em dia de aniversário, 38 anos, Jéssica Athayde fez um balanço do ano que está a terminar. “O ano passado, nos meus anos, estava deprimida, e apesar de ter tido um arranque de ano incrível a nível profissional com a peça ‘Dois+dois’ e o ‘Vale Tudo’ (ironicamente humor) silenciosamente, durante meses, lutei contra uma tristeza que não consegui gerir até precisar de ajuda”, admitiu.

“Foi um ano agridoce, de procura de equilíbrio, de aprender a dizer que não e acima de tudo marcar bem os meus boundaries”, acrescentou.

Mas Jéssica Athayde mostrou-se esperançada. “Estou muito entusiasmada com a minha vida, muito feliz com a família que tenho e os amigos que me rodeiam. Acordei feliz hoje, e isso já não acontecia nos meus aniversários há muito tempo”.