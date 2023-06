Jessica Athayde celebra aniversário do filho: “O Oli convidou os próprios amigos”

Oliver, filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral, completou quatro anos. Helena Costa e Inês Herédia marcaram presença na festa.

Oliver, filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral, completou quatro anos esta quinta-feira, 8 de junho, e os pais organizaram uma festa com o tema “Under the sea” [Debaixo do mar], em referência ao Dia Mundial dos Oceanos.

Nas redes sociais, a atriz partilhou alguns momentos da celebração: “Primeira festa do dia em que o Oli convidou os próprios amigos”, escreveu na legenda da publicação.

Jessica Athayde fez, ainda, uma revelação caricata acerca do filho: “Deu para perceber que se sente meio “cringe” [estranho] no momento dos parabéns”.

Na festa do pequeno marcaram presença algumas figuras públicas, nomeadamente Helena Costa e Inês Herédia. O irmão, Mateus, fruto da relação terminada entre Diogo Amaral e Vera Kolodzig, também esteve no aniversário.

