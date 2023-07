Jessica Athayde celebra aniversário do pai com registo dos dois

O pai da atriz Jessica Athayde comemorou o aniversário no passado domingo e a filha não deixou de assinalar a data.

O domingo foi dia de festa para Jessica Athayde e para a sua família. O pai da atriz comemorou mais um aniversário.

Para assinalar a data, Jessica não deixou de partilhar um registo com o pai, onde se mostra sentada no colo deste.

“Happy Birthday, Daddy (Feliz aniversário, papá)”, escreveu a atriz na legenda.

A relação da atriz com o pai nem sempre foi fácil, visto que Jessica nasceu de um relacionamento extraconjugal, mas melhorou com o nascimento do neto, que os fez reaproximar.

Jessica Athayde é mãe de Oliver, filho em comum com Diogo Amaral, e que comemorou o aniversário do passado mês de junho.

A atriz contou recentemente porque deixou de mostrar a cara do filho na Internet. Jessica ainda desabafou nas redes sociais sobre os dias complicados que estava a ultrapassar: “Parti o carro (culpa minha), o frigorífico morreu (culpa não minha). Entre outros desafios pessoais dos quais hoje não me apetece partilhar nem me armar em guru das curas porque estou cansada”.