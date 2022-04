Jessica Athayde criticada após estreia no “Dança com as Estrelas”

Jessica Athayde foi criticada devido aos comentários que fez e às altas pontuações que atribuiu no programa da TVI “Dança com as Estrelas”.

A atriz estreou-se, este domingo, como jurada do concurso de talentos que põe as figuras públicas a dançar. No entanto, Jessica Athayde não agradou a maioria dos telespetadores que, nas redes sociais, fizeram inúmeras críticas à prestação, destacando a atribuição de pontuações máximas a muitos do pares.

“Não gostei da Jessica. Não tem critério a atribuir pontuação”, “A Jessica está aí a mais”, “A Jessica não se enquadra em nada neste programa”, “A Jéssica estava perdida. Tem de ser mais rigorosa e saber avaliar os concorrentes. Não pode dar sempre nove e dez”, foram algumas das mensagens escritas pelos internautas na conta oficial de Instagram da TVI.

https://www.instagram.com/p/B8pKfxDgsDn/?utm_source=ig_embed

Recorde-se que Jessica Athayde veio substituir Alexandra Lencastre no “Dança com as Estrelas”. Quando foi anunciada a nova jurada do programa da TVI, a intérprete garantiu que não houve qualquer “zanga”, “troca” ou “coisas feias”.

Contudo, Alexandra Lencastre já tinha comentado publicamente os rumores, garantindo que Nuno Santos não a trocou por “uma cara mais nova para o papel de jurada”.