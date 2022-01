Jéssica Athayde revela primeira “crush” e beija foto

Jéssica Athayde revelou, esta terça-feira, 13 de abril, quem foi a primeira “crush” e surgiu a beijar uma foto do ator internacional.

Celebrou-se, esta terça-feira, o Dia Internacional do Beijo e a atriz assinalou a data de forma inusitada. Jéssica Athayde partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia na qual surge a beijar uma fotografia de Jake Gyllenhaal.

“Dia do Beijo. Cada um safa-se como pode. A minha primeira ‘crush’”, pode ler-se na publicação da artista.

Jéssica Athayde tem um filho, Oliver, de um ano, que nasceu do relacionamento terminado com Diogo Amaral. O ator é ainda pai de Mateus, de seis anos, da relação também terminada com Vera Kolodzig.