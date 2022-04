Jessica Athayde revela que está a tirar um curso em Harvard

A atriz revelou, esta sexta-feira, que voltou a estudar e está a tirar um curso online sobre religiões na universidade de Harvard.

Depois da pausa que fez na carreira profissional como atriz, devido ao nascimento do primeiro filho, Oliver, Jéssica Athayde anunciou a novidade aos fãs através do Instastories do Instagram.

“Não partilhei muito sobre isto, mas estou a tirar um curso sobre religiões na Faculdade de Harvard, mas está disponível para várias pessoas online”, afirmou.

Recorde-se que Oliver, de 11 meses, nasceu da relação terminada entre Jessica Athayde e Diogo Amaral. O ator é ainda pai de Mateus, de seis anos.

