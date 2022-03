Jessica Athayde dá os parabéns a Diogo Amaral e o ator responde: “Amo-te!”

Diogo Amaral comemorou, neste sábado, 40 anos e a ex-namorada e mãe do filho, Jessica Athayde, deu os parabéns. O ator respondeu com um “amo-te”.

Dia de festa. Diogo Amaral celebrou neste sábado 40 anos e a ex-namorada e mãe do filho de ambos, Oliver, não deixou passar a data em claro.

“40 anos. Happy birthday, daddy cool”, escreveu a atriz nas redes sociais.

O ator mostrou-se emocionado com a mensagem pública e respondeu, de imediato, no perfil de Instagram de Jessica Athayde. “Love you (amo-te)”.

Outras figuras públicas como Rita Ferro Rodrigues e Albano Jerónimo deram, também, os parabéns ao aniversariante.

Recorde-se que, recentemente, em entrevista ao programa de YouTube “Bumba na Fofinha” Jessica Athayde admitiu que chegou a “odiar” o ex-companheiro na altura em que teve o bebé de ambos.