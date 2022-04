Jessica Athayde defende Carolina Deslandes após críticas

Jessica Athayde repreendeu os “haters” de Carolina Deslandes devido às críticas que recebeu nas redes sociais após a prestação no “Dança com as Estrelas”, na passada semana.

A jurada do concurso de talentos que põe as figuras públicas a dançar defendeu a concorrente, este domingo, e sublinhou que esta a artista é “bonita”, “inteligente” e deu “um grande baile”.

“Sei que foste alvo de críticas ridículas e gosto de te ver aqui orgulhosa de ti mesma a dançar”, afirmou.

Ainda questionada por Pedro Teixeira sobre o assunto, Carolina Deslandes acrescentou que “a violência não é resposta para nada”.

“Adorava que as pessoas tivessem noção de uma coisa: aqui dentro competimos connosco, queremos ser melhores do que fomos na semana passada”, referiu a intérprete de “A Vida Toda”.

No final da transmissão deste domingo, Carolina Deslandes acabou por ser a candidata menos votada e foi expulsa do “Dança com as Estrelas”. Esta é a segunda expulsão depois de Miguel Raposo.

