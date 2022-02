Jessica Athayde lança desafio: “Qual foto mais ridícula que partilharam de vocês?”

Jessica Athayde lançou, esta terça-feira, um desafio aos seguidores que consiste em encontrar a fotografia “mais ridícula” e em partilhá-la nas redes sociais, identificando a atriz.

Sim, leu bem. A atriz da TVI está a pedir a todos os internautas que procurem no álbum de fotografias o momento em que estava pior e depois o publiquem no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Andava aqui a ver as fotos todas que já partilhei e algumas devia estar louca quando as partilhei. Qual foto mais ridícula que partilharam de vocês? Partilhem em story e taggem pleasseee para ver os vossos ‘piores’ momentos”, explicou a intérprete.

https://www.instagram.com/p/B7TBNpzB8YK/

Para dar início a este desafio, Jessica Athayde escolheu uma fotografia captada no espelho antes de sair de casa para ir ver um concerto do rapper Kanye West em Nova Iorque, nos Estado Unidos.

“Aqui saí de casa para ir sozinha ao concerto do Kanye West em Nova Iorque e achei que estava o máximo com este look”, escreveu.

Na semana passada, a atriz da estação de Queluz de Baixo assinalou publicamente o aniversário do seu filho, Oliver, fruto do relacionamento terminado com o também ator Diogo Amaral.

