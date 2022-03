Jessica Athayde descontente com corpo no pós-parto

Sete meses após o nascimento do primeiro filho, Oliver, Jessica Athayde revelou que está descontente com o corpo no pós-parto.

A atriz recordou a forma física antes da gravidez, numa fotografia partilhada na conta de Instagram, em que surge na praia, durante uma viagem à Indonésia, e assumiu que, atualmente, o “rabiosque anda pela zona dos joelhos”

“Antes de começar só quero dizer que já não estou assim, nem perto. Com a gravidez, e estes sete meses que ainda não me permitiram voltar aos treinos, o meu rabiosque anda pela zona dos joelhos e não faz mal, é o que é”, afirmou na descrição da publicação.

No entanto, Jessica Athayde admitiu que pretende recuperar a forma física que apresentava mas, “tão cedo”, não tira uma fotografia de biquíni.

https://www.instagram.com/p/B7eVmhXBbOH/

Recorde-se que Oliver é fruto da relação terminada entre a atriz e o também ator Diogo Amaral.