Jéssica Athayde despede-se do cão com homenagem: “É um silêncio triste”

A atriz está de luto. O cão de Jéssica Athayde morreu esta segunda-feira e a dona homenageou-o nas redes sociais.

Jéssica Athayde despediu-se do “companheiro de uma vida”, com quem esteve durante quase toda a idade “adulta”. No Instagram, a artista partilhou uma fotografia e um texto emotivo no qual recordou “Júlio”.

“Não há muito para dizer quando se perde um companheiro de uma vida, quem me conhece sabe o amor que tenho pelo Júlio. Esteve comigo nas alturas mais importantes, tanto que não me lembro de ter uma vida adulta sem ele”, lê-se na publicação.

“Despedir-me do Júlio foi das coisas mais tristes que o meu coração já sentiu. Eu e a Bali vamos dormir e não o vamos ouvir a roncar, nem a sapatear pela casa. É um um silêncio triste, que vai existir durante muito tempo, vai-me fazer muita falta e deixar muitas saudades. Descansa gordo, foste o melhor cão que eu podia ter tido”, acrescentou.

Recorde-se que Jéssica Athayde tem um filho, Oliver, de um ano, do relacionamento terminado com o ator Diogo Amaral.