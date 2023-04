Jéssica Athayde diverte-se no “Vale Tudo” e elogia Júlia Palha

Jéssica Athayde voltou a divertir-se no passado domingo, no programa “Vale Tudo”, na SIC e ainda elogiou a amiga e concorrente Júlia Palha.

Jéssica Athayde não esconde a satisfação por participar nos desafios do “Vale Tudo”, o programa de domingo à noite apresentado por João Manzarra, na SIC, e elogiou a parceria da amiga Júlia Palha.

“Ontem (domingo) foi o meu programa preferido de sempre no ‘Vale Tudo’. Alem de ter estado com uma das miúdas mais talentosas da sua geração @juliapalha – que eu chamo de peixinho, já faz muitos anos, porque ela é muito linda -. ainda tive o prazer de brincar com convidadas muito divertidas e cheias de vontade de ajudar as nossas associações”, escreveu a atriz nas redes sociais.

“Eu escolhi @associacaomaisproximidade com quem mantenho uma relação desde os Globos de Ouro, lembram-se do sr. Luiz ? São incríveis, ajudam idosos na zona de Lisboa com um trabalho incrível. E a Júlia escolheu @associacaosalvador“, rematou Jéssica Athayde.

Júlia Palha agradeceu o elogio: “Oh minha Jess do coração! Sabes que te adoro! E tens razão: foi rir do princípio ao fim e foi melhor ainda termos ajudado quem mais precisa”.