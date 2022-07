Jessica Athayde e Diogo Amaral namoram? A atriz comenta a situação

Jessica Athayde abordou, esta quarta-feira, 20 de julho, o tipo de relacionamento que mantém com Diogo Amaral.

Depois de ter terminado a relação com o ator de “Pôr do Sol” (RTP), em 2019, a atriz, de 36 anos, voltou, desde o ano passado, a partilhar vários momentos nas redes sociais ao lado do intérprete, de 40.

No dia 14 de fevereiro, data em que se assinala o Dia dos Namorados, o artista publicou uma fotografia da intérprete de “Lua de Mel” (SIC) com vários emojis de coração. Contudo, nunca existiu uma confirmação do reatamento do namoro.

Durante a rubrica “Cara Podre” (RFM), Jessica Athayde respondeu à pergunta da locutora Joana Cruz: “Algum de vocês os dois está solteiro?”. “É complicado”, explicou a atriz, em inglês.

Lembre-se que os dois atores têm em comum o filho, Oliver. Por sua vez, Diogo Amaral também é pai do filho mais velho, Mateus, fruto do antigo relacionamento com Vera Kolodzig.